Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 05.02.2024, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 133 in Adenau ein Verkehrsunfall.

Dabei befuhr der Unfallverursacher an geparkten Fahrzeugen links vorbei und touchierte den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Transporters. Der Unfallverursacher verlässt die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Trotz Nacheile des anderen Unfallbeteiligten, konnte der Unfallverursacher nicht mehr angehalten werden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen grauen Kleintransporter (ähnlich VW T-Bus) gehandelt hat.



Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben?

Meldungen bitte an die Polizei Adenau unter 02691 925-0

02691 925-0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



PK Vogels



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





