Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 30.01.2024, zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr, ereignete sich in der Gerberstraße auf Höhe der Hausnummer 7 ein Verkehrsunfall.

Dabei befährt der Unfallverursacher die Gerberstraße in Fahrtrichtung der St.-Veit-Straße und touchiert den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unfallverursacher verlässt die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen.



Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben?

