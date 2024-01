Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag, den 26.01.2024 kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in 56743 Mendig, Höhe der dortigen Pfarrer-Bechtel Grundschule, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW, Volvo V 40 in der Farbe schwarz, gegenüber der Pfarrer-Bechtel Grundschule, ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand.

Am Freitag, den 26.01.2024 kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in 56743 Mendig, Höhe der dortigen Pfarrer-Bechtel Grundschule, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen PKW, Volvo V 40 in der Farbe schwarz, gegenüber der Pfarrer-Bechtel Grundschule, ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand. Als der Geschädigte gegen 22.20 Uhr an seinen PKW zurückkehrte, konnte er eine erhebliche Beschädigung im Bereich der Beifahrerseite feststellen.

Durch die aufnehmenden Beamten konnte ein Fahrzeugteil des vermeintlichen Verursachers sichergestellt werden. Aufgrund dessen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen PKW in einem markanten blau handeln.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten telefonisch Kontakt mit der Polizei Mayen aufzunehmen.



