Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Münstermaifeld / Mörz (ots) – Am 23.01.2024 befuhr eine 47 jährige Fahrzeugführerin die K42 von Mörz in Richtung Münstermaifeld.

Symbolbild Foto: dpa

Dort kam ihr nach eigenen Angaben ein Fahrzeug entgegen. Das Fahrzeug habe sie mit dem Fernlicht stark geblendet und habe sich auch zum Teil auf ihrer Fahrbahn befunden. Dadurch musste sie nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit einem Baum. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die 47 jährige Fahrzeugführerin wurde verletzt und durch das DRK in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.



Wer kann Hinweise zu dem Unfallgeschehen und insbesondere Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben?



Meldungen bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Schlüter



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell