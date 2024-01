Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 17.01.2024 kam es in der Schützenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Foto: dpa



Die Geschädigte parkte ihren PKW VW Caddy gegen 07:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens der Hausnummer 75. Als die Geschädigte gegen 10:00 Uhr zurückkehrte, konnte sie eine erhebliche Beschädigung im Bereich des Kotflügels und der Tür der Fahrerseite feststellen.

Durch die aufnehmenden Beamten wurden vor Ort Lackspuren gesichert.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Pressestelle



Telefon: 02641-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell