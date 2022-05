Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

In den Abendstunden des 03.05.2022, kam es an der Ortseinfahrt Gappenach zur Beschädigung einer Verkehrsinsel.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die L 113 von Polch kommend in Fahrtrichtung Gappenach. Kurz nach Erreichen des Ortseinganges Gappenach überfuhr der Fahrer die Verkehrsinsel am rechten Fahrbahnrand und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Das unfallflüchtige Fahrzeug muss im Bereich der Fahrzeugfront rechts und über die komplette Beifahrerseite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Der Unfallhergang müsste zudem beim Aufprall erheblichen Lärm verursacht haben.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



