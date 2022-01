Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße / Ecke / Katzenberger Weg (ots) – Am 20.01.2022, befuhr gegen 13:05 h, ein schwarzer Pkw, Fiat-Punto, in Höhe des Friedhofs, den Katzenberger Weg, in Richtung Koblenzer Straße.