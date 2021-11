Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mayen, Im Keutel (ots) – Am 08.11.2021 kam es in der Zeit von ca. 13:15 -14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz Im Keutel.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren einen schwarzen, parkenden, Pkw, VW-Polo, TDI und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 2000.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



