Mendig, Bahnstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 07.09.21 kam es in der Zeit vom ca. 12:00 h – 13:00 h, zu einer Unfallflucht in Höhe Anwesens der Hausnummer 64. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher wendete sein Fahrzeug in der dortigen Hofeinfahrt und beschädigte einen parkenden, weißen, Pkw, Suzuki, ALTO.