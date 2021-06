Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 17.06.21, ereignete sich gegen 12:45 h, in der Keltenstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein braun- oder orangefarbener, Pkw, Ford fuhr in eine Hofeinfahrt, um in der schmalen Straße einen entgegenkommenden Lkw durchfahren zu lassen. Als der Lkw vorbeigefahren war begann der Ford in der Hofeinfahrt zu rangieren und stieß hierbei an die Mauer eines Nachbargrundstücks. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 300.- EUR zu kümmern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



