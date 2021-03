Verkehrsunfallflucht vor der SB-Filiale der Kreissparkasse in Obermendig

Im Zeitraum von 12.03.2021, 17:00 Uhr bis 13.03.2021, 08:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der SB-Filiale der Kreissparkasse in der Straße Teichwiese in Obermendig.

Dabei wurde ein dunkelgrauer VW Golf VII im Bereich der Fahrertür nicht unerheblich beschädigt. An der Unfallstelle konnten Teile eines Rücklichtes aufgefunden werden, die von dem unfallbeteiligten Fahrzeug stammen dürften.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, möglicherweise zu einem Fahrzeug mit beschädigtem Rücklicht im Bereich der Unfallörtlichkeit, geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

pimayen@polizei.rlp.de



