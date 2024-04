Verkehrsunfallflucht: Rathaus Moselkern beschädigt.

Die Polizei Cochem sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum vom 04.04.2024 20:00 Uhr bis 05.04.2024 10:00 Uhr ereignete. In dem oben genannten Zeitraum wurde das historische Rathaus in Moselkern (Oberstraße) vermutlich durch einen vorbeifahrenden LKW oder ein ähnlich hohes Fahrzeug beschädigt.

Cochem (ots).



Die Polizei Cochem sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum vom 04.04.2024 20:00 Uhr bis 05.04.2024 10:00 Uhr ereignete.

In dem oben genannten Zeitraum wurde das historische Rathaus in Moselkern (Oberstraße) vermutlich durch einen vorbeifahrenden LKW oder ein ähnlich hohes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, Hinweisgeber und/oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Cochem zu melden.



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

02671 / 984 – 0





