Verkehrsunfallflucht nach so genanntem Spiegelunfall

Grafschaft. Oeverich (ots) – Am Freitagvormittag, gg. 10.30 Uhr, ereignete sich ein leichter Verkehrsunfall in der Hauptdurchgangsstraße von Grafschaft Oeverich (Landskroner Straße).



Ein PKW-Fahrer befuhr mit seinem Firmenkastenwagen die Landskroner Straße in der Ortslage aus Richtung Leimersdorf kommen in Richtung Beller. Ihm entgegen kam ein silbergrauer PKW (ähnlich Opel Meriva). Es kam zur seitlichen Berührung der jeweils linken Außenspiegel, die beide beschädigt wurden.

Der Kastenwagenfahrer hielt und drehte seinen PKW. Während dieses Vorganges hielt auch der Unfallgegner zunächst kurz an, setzte dann aber seine Fahrt unerkannt in Richtung Leimersdorf fort.

An dem flüchtigen silbergrauen PKW müsste der linke Außenspiegel erkennbar beschädigt sein.

Hierzu sucht die Polizei noch Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können.



