Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am Donnerstag, den 08.08.2024, kam es um 14:50 Uhr in Cochem in der Moselstraße (B49) in Höhe der Hausnummer 24 (ehem.

Anzeige

ED-Tankstelle)zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person.



Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse fuhr ein weißer PKW (Kompaktwagen, vermutliches Fabrikat: Toyota) aus Richtung Ernst kommend in Fahrtrichtung Klotten. Hierbei übersah er in Cochem in der Moselstraße (Höhe der ehem. ED-Tankstelle) eine Person die aus ihrem, am rechten Parkstreifen parkenden, PKW ausstieg. Infolge dessen kollidierte dieser front-/rechtsseitig mit der Person und der Fahrertür.

Der weiße PKW entfernte sich ohne anzuhalten über die B49 in Fahrtrichtung Treis-Karden.



Die erfasste Person musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der gesundheitliche Zustand ist aktuell unbekannt.



Mögliche Zeugen werden gebeten sich umgehend bei der Polizeiinspektion Cochem zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

Telefon: 02671/984-0

E-Mail: picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell