Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Lahr im Hunsrück (ots) – Am (Pfingst-) Sonntag, 23.05.2021, gegen 11.35 Uhr ereignete sich am Ortsausgang Lahr auf der L 108 ein Verkehrsunfall.





Ein silbergrauer Pkw VW Golf befuhr die L 108 in Rtg. Zilshausen.



Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit geriet dieser Pkw im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er ein entgegenkommendes Motorrad berührte.



Der Motorradfahrer kam in der Folge zu Fall und verletzte sich.



Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Bei dem Unfallereignis wurde der linke Außenspiegel (Fahrerseite) des Pkw beschädigt.



Unfallzeugen und Personen, welche Hinweise zu einem solchen beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cochem, 02671 – 9840 in Verbindung zu setzen.



