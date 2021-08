Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ein Motorradfahrer befährt am Samstag gegen 18.35 Uhr in einer Gruppe die K35 von Bruttig nach Treis-Karden.

Kurz vor der Ortschaft Treis-Karden kommt dem Motorradfahrer ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen. Durch das Ausweichmanöver stürzt der Kradfahrer und verletzt sich.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Suzuki-Swift handeln. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Wer kann Angaben zu dem Suzuki-Swift machen?

Bei Erkenntnissen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell