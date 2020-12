Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 11:40 Uhr

Ein weißer Sportwagen kam ausgangs einer Linkskurve bergauf auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende Motorradfahrerin diesem ausweichen musste, hierbei stürzte und sich leicht verletzte. Ihr Motorrad wurde durch den Sturz ebenfalls beschädigt. Der Sportwagen setzte seine Fahrt im Anschluss an das Manöver unerlaubt fort.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250.



