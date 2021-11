Münstermaifeld, Frankenstraße

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Am 11.11.2021, kam es in der Zeit, von ca. 14:00 h bis ca. 15:15 h, in der Frankenstraße in der Nähe zum Einmündungsbereich zur L 113 zu einer Verkehrsunfallflucht.