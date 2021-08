Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Am 10.08.21, befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus den Niederlanden mit ihrem Pkw, KIA-Picanto, gegen 15:30 h, die Moselstraße in Fahrtrichtung Löf.

In Höhe des Anwesens der Hausnummer 3 kam ihr ein grauer Pkw entgegen, der an einem parkenden Pkw, VW-Passat vorbeifuhr und weder den gebotenen Vorrang noch das Rechtsfahrgebot beachtete. Die Niederländerin musste mit ihrem Fahrzeug ruckartig nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kfz zu vermeiden. Hierbei geriet die Fahrerin mit ihrem KIA zunächst gegen den rechten Bordstein und schleuderte anschließend schräg über die Fahrbahn, gegen den parkenden VW-Passat. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden im Gesamtwert von ca. 15000.- EUR. Der Fahrer des grauen Pkw flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der unfallflüchtigen Person, soll es ich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit einer Brille gehandelt haben. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr Münstermaifeld beseitigt werden mussten.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



