Verkehrsunfallflucht mit Fahrrad

Grafschaft, GT Lantershofen (ots) – Am 31.08.2024 kam es gegen 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem kleinen Wanderparkplatz Schwallhüll an der L83 zwischen dem Kreisverkehr L83/L84 und Lantershofen.

Ein Fahrradfahrer rutschte laut Zeugenaussagen weg und kollidierte mit einem geparkten PKW. An diesem entstand leichter Sachschaden.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Bis jetzt hat sich der Fahrradfahrer nicht mit hiesiger Dienststelle in Verbindung gesetzt.



Sollte es weitere Zeugen geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.



