Verkehrsunfallflucht L82 zwischen Ettringen und Bell

Im Begegnungsverkehr kam es zu einer seitlichen Kollision zweier Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bell.

Aufgrund von Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle aufgefunden werden konnten, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen grauen PKW Daimler Benz handeln. Dieser dürfte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Insbesondere fehlt der linke Außenspiegel.



Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



