Verkehrsunfallflucht in Polch, Rudolf-Diesel-Straße

Am 05.06.2024 zwischen 06:40 Uhr und 11:15 Uhr kam es in Polch in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein PKW der Marke Opel, Farbe blau, parkte am Straßenrand in einer Parktasche gegenüber der Robert-Koch-Straße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem PKW vorbeifuhr und diesen an der linken Fahrzeugseite touchierte und stark beschädigte.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich aufgrund des Schadensbildes möglicherweise um einen LKW mit Auflieger handeln.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu einem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.



