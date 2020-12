Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 20:40 Uhr

Mendig

Verkehrsunfallflucht in Mendig

Am 21.12.2020 ereignete sich im Zeitraum 14:45 bis 18:30 Uhr in der Kaplan-Schlicker-Straße in Mendig ein Verkehrsunfall mit Flucht.