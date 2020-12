Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 00:40 Uhr

Am Abend des 16.08.2020 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ostbahnhofstraße in Mayen.

Ein nicht näher bestimmbares Fahrzeug (vermutlich ein PKW oder Quad) ist mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammengestoßen. An dem geparkten Fahrzeug wurde die gesamte linke Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Mayen unter der Telefonnummer 02651-801-0 zu wenden.



