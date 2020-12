Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 13:00 Uhr

Am 25.09.2020 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:10 Uhr kam es in Düngenheim, Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Unfallflüchtigen müsste ebenfalls der Außenspiegel beschädigt sein, da Teile von diesem an der Unfallstelle festgestellt werden konnten.



Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Cochem unter Tel:02671-9840 entgegen.



