Verkehrsunfallflucht in Cochem – Zeugen gesucht!

Am 28.04.2022 gegen 11:10 Uhr kam es auf der Ellerer Straße in Cochem OT Sehl zu einer Verkehrsunfallflucht.

In einer dortigen Engstelle ist es zu einer Kollision zwischen den Außenspiegeln des von Cochem kommenden Fahrzeugs und des entgegenkommenden Fahrzeugs gekommen. Bei der Kollision wurde das Spiegelglas des von Cochem kommenden Fahrzeugs in die Luft geschleudert und beschädigte ein weiteres Fahrzeug.

Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen grau/silbernen Volkswagen (vermutlich „Golf“) gehandelt haben. Auffällig ist hierbei, dass beide Außenspiegel des unfallflüchtigen Fahrzeugs beschädigt sein müssen und das Spiegelglas des rechten Außenspiegels fehlt.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem unter der Tel. 02671/984-0 zu melden.



