Verkehrsunfallflucht in Baustelle

Zwischen Mo. den 30.10.2023 und Di. den 31.10.2023, kam es in einer Baustelle (L52 zwischen Lutzerath und Alflen) zu einem Verkehrsunfall.

Lutzerath (ots).



Zwischen Mo., den 30.10.2023 und Di., den 31.10.2023, kam es in einer Baustelle (L52 zwischen Lutzerath und Alflen) zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Asphaltfertiger (Teermaschine) beschädigt. Es entstand Sachschaden in vermutlich 5-stelligen Bereich. Der Unfallverursacher ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, richtet sich der Verdacht gegen den Führer einer Landwirtschaftlichen Zugmaschine. Hierzu bittet die Polizeiinspektion Cochem um Hinweise.



