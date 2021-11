Verkehrsunfallflucht in Adenau – Zeugen gesucht

Am 03.11.2021 kam es zwischen 12:10 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße Ecke Bahnhofstraße in Adenau (Parkplatz vor einer Bäckereifiliale, Am Alten Wehr 2). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/oder Ausparken einen dort geparkten grauen VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Adenau (ots).



Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Adenau, Tel. 02691/9250.



