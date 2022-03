Verkehrsunfallflucht in 56751 Polch, Schwalbenstraße.

Der Schaden befindet sich in einer Höhe von 36.5 cm – 71 cm.

Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 26.02.2022, 16.00 h, bis Sonntag, 27.02.2022, 10.30 h.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel.: 02651 8010.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell