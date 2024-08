Verkehrsunfallflucht – geparkter PKW mit Fahrradträger beschädigt

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße (ots) – Am 17.07.2024 wurde in der Zeit von 11:00 – 13:40 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße Höhe Volksbank, ein dunkler BMW mit Fahrradträger beschädigt.