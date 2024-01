Verkehrsunfallflucht bei Kesseling

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der Fahrer eines weißen Ford Transit kollidierte seitlich Spiegel an Spiegel mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Ford-Transit-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinsp. Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.



