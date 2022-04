Verkehrsunfallflucht auf Wirtschaftsweg zwischen Anschau OT Mimbach und Ditscheid

Im Rahmen der bisher durchgeführten Ermittlungen befuhr der bis dato unbekannte Fahrzeugführer mutmaßlich den betreffenden Wirtschaftsweg von Anschau OT Mimbach kommend in Fahrtrichtung Ditscheid. In einem Linkskurvenbereich kam dieser rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Sitzbank aus Holz. Die Sitzbank wurde in Folge der Kollision vollständig zerstört. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.



An der Unfallstelle konnten u.a. Fahrzeugteile vom flüchtigen Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden.



Demnach dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Pkw der Marke VW in dunkelblau metallic handeln.



Etwaige Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang, zu einem beschädigten Fahrzeug oder zu einem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen unter 02651-8010 in Verbindung zu setzen.



