Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 11:30 Uhr

Gegen ca. 07:12 Uhr überholten mehrere Fahrzeuge ein langsam fahrendes Fahrzeug im zweispurigen Steigungsstück der B262 in Fahrtrichtung Mendig vor der Anschlussstelle Mayen-Hausen.





Aufgrund des Bremsmanövers eines der vorausfahrenden Fahrzeuge, musste auch ein Ford Transit (Pritschenwagen) bremsen. Durch vermutlich zu geringen Sicherheitsabstand fuhr ein nachfolgender Pkw auf den Pritschenwagen auf und beschädigte sich hierbei mindestens den rechten Frontscheinwerfer.



Beide Fahrzeuge verließen an der Anschlussstelle Mayen-Hausen die B262. Der Unfallverursacher bog dann aber einfach in Richtung Innenstadt ab und verlies unerlaubt die Unfallörtlichkeit.



Die Polizei Mayen bittet um Zeugenhinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell