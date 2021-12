Verkehrsunfallflucht an geparkten Fahrzeug in Bad Neuenahr

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr parkte eine PKW Fahrerin ihren grauen VW Golf an dem linken Fahrbahnrand der Mittelstraße auf Höhe der Ahr-Thermen.

Als sie nach wenigen Minuten zu ihren PKW zurück kehrte stellte sie Lackschäden und eine eingedellte Beifahrertür fest.

Anhand der Spurenlage touchierte der Unfallverursacher im Vorbeifahren, in Fahrtrichtung Augustinum / Am Schwanenteich fahrend den grauen Golf.

Demnach müsste der Verursacher auf der Fahrerseite mindestens einen Lackschaden haben.

Es werden Zeugen, die sachverhaltsrelevante Hinweise auf Fahrer oder Fahrzeug geben können gesucht.



