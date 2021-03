Verkehrsunfallflucht am Trimbser Berg – Zeugen gesucht

Trimbs, L 113 (ots). Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Mendig befuhr am 28.03.2021, gegen, 14:30 h, mit seinem Pkw BMW, die L 113 aus Richtung Trimbs kommend, in Fahrtrichtung Polch.

Ausgangs der Rechtskurve kam ihm weißer Iveco Kastenwagen entgegen. Der Lieferwagen schnitt die Kurve, wonach der BMW-Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste um einen Unfall zu verhindern. Hierbei entstand an dem BMW ein Sachschaden, in Höhe von ca. 3000.- EUR. Der Fahrer des Iveco entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell