Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 14:50 Uhr

In der Zeit vom Samstag, den 10.10.2020, 20:00 Uhr, bis Montag, 12.10.2020, 10:30 Uhr, wurde ein am Eifelplatz in Mayen geparkter PKW (Seat Leon, blau) durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

An dem beschädigten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW (bis 18t) der Marke Daimler-Benz (Atego) gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK

Tel: 02651-801-0

pimayen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell