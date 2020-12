Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 11:10 Uhr

Mayen

Verkehrsunfallflucht am Eifelplatz in Mayen – Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Mayen vom 12.10.2020

Am 12.10.2020 um 14:50 Uhr bat die Polizeiinspektion Mayen die Bevölkerung um Hinweise im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Samstag, den 10.10.2020 20:00 Uhr, bis Montag 12.10.2020 10:30 Uhr, am Eifelplatz in Mayen ereignet hatte.