Am 10.03.2020 kam es um 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens der Hausnummer 22. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug beim Rangieren einen parkenden roten Hyundai.

Mayen, Entenpfuhl (ots) –



Am 10.03.2020 kam es um 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens der Hausnummer 22.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug beim Rangieren einen parkenden roten Hyundai. Der Täter verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell