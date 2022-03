Am Nachmittag des 03.03.2022 kam es auf der B 412 zwischen Kempenich und Weibern zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 15:45 Uhr befuhr ein, derzeit unbekannter Lastkraftwagen mit Anhänger die B 412 von Kempenich in Fahrtrichtung Weibern. Aus ungeklärter Ursache fiel dessen Ladung wahrscheinlich auf der Ladefläche um oder wurde anderweitig beschädigt, sodass Glassplitter von dem Anhänger herabfielen und zwei entgegenkommende Pkw beschädigten. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen hellblauen/türkisfarbenen Lkw gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell