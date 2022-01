Am Montag, 17.01.2022 kam es gegen 16:10 Uhr in Adenau in der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 133 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers.

Dieses fuhr mit seinem Pkw an, mehreren am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen vorbei und missachtete dabei den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen.



