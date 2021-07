Kempenich, B 412 (ots) – Am Montag, den 26.07.2021 kam es gegen kurz nach 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B412 in Höhe der Abfahrt Kempenich.

Unfallursächlich soll dabei das Einfädeln eines aus Kempenich kommenden PKW gewesen sein. Dieser befuhr die B412 in Fahrtrichtung A61. In diesem Zusammenhang soll ein LKW diesem PKW ausgewichen sein. Aufgrund dieses Ausweichmanövers kam es dann auf der Gegenfahrspur zu einem Auffahrunfall. Sowohl der LKW als auch der PKW entfernten sich vom Unfallort.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau zu melden.



