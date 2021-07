In der Zeit vom vergangenen Samstag auf Sonntag beschädigte auf dem Schotterparkplatz „Im Keutel“ in Mayen ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen roten Mercedes-Benz Minivan.

Dieser stand vorwärts eingeparkt in einer der dortigen Parklücken und wurde vom rechts daneben ein-/ausparkenden Fahrzeugführer über die komplette Beifahrerseite gestreift. Hinweise bitte an die Polizei in Mayen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell