Mendig

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 19.07.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr kam es im Brewerspfad in Mendig zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.