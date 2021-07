Am Montag, 05.07.2021, kam es im Zeitraum zwischen 14.30 – 18.30 Uhr, im Kastanienweg in Polch zu einer Verkehrsunfallflucht.

An einem dortigen Anwesen wurde durch eine/n bislang unbekannte/n Unfallverursacher/in eine Grundstückbegrenzungsmauer beschädigt. Anschließend entfernte sich der/ die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden oder Hinterlegung der Personalien zu kümmern.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem/ der Verursacher/in geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen

Kaster, PHK



Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



