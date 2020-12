Mayen, Entenpfuhl

Verkehrsunfallflucht

Am 09.12.2020, kam es in der Zeit von ca. 08.30 h bis ca. 13:00 h, zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens der Hausnummer 6. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug beim Rangieren einen parkenden Pkw, Mercedes, E 220 CDI, Farbe, grau.