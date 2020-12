Am 08.12.2020, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Mayen, mit ihrem Pkw, VW-Golft die Poststraße in Mendig in Fahrtrichtung Bahnstraße.

In Höhe der Hausnummer 20 kam ihr ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Frau musste nach rechts ausweichen und beschädigte hierbei einen, parkenden Pkw, KIA. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, der selbst keinen Schaden an seinem Fahrzeug erlitt, flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 2000.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



