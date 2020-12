Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 08:10 Uhr

Mayen, Breslaustraße

Verkehrsunfallflucht

Am 10.11.2020, kam es in der Zeit von ca. 07:20 h bis 10:20 h zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Pkw, VW, New Beetle Carbriolet.