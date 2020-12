Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 08:40 Uhr

Mayen

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag den 30.10.2020 gegen 17:00 Uhr bis Samstag den 31.10.2020 gegen 12:00 Uhr, kam es in der Ostbahnhofstraße in Mayen zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.