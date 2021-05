Verkehrsunfallfallflucht im Industriegebiet Polch – Zeugenaufruf

An dem Skoda entstand ein Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



