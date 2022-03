Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Adenau für das Jahr 2021:

Dies bedeutet eine Zunahme von Unfällen im Vergleich zum Vorjahr von +92 Unfällen (+8,9 %).



Die Zahl der Personenschäden bei Verkehrsunfällen ist im Jahr 2021 von 182 auf 155 (-14,8%) gesunken.

In Folge dieser Verkehrsunfälle wurden 44 (48) Personen schwerverletzt und 111 (126) Personen leichtverletzt. Im Jahr 2021 kam es zu keinem tödlichen Verkehrsunfall. Im Jahr 2020 waren noch 8 Verkehrsunfalltote zu beklagen.

In der monatlichen Betrachtung war der Monat Oktober mit 120 Unfällen der traurige Höhepunkt.

Der größte Teil der Verkehrsunfälle ereignete sich mit 416 Unfällen auf den Bundesstraßen des Dienstgebietes, 261 Unfälle wurden auf Landstraßen und 141 Unfälle auf den Kreisstraßen des Dienstgebietes der PI Adenau polizeilich aufgenommen. 306 Unfälle ereigneten sich auf den Gemeindestraßen, dabei handelt es sich überwiegend um sogenannte „Parkplatzrempler“.



Die PI Adenau verzeichnete im Jahr 2021 = 390 (396) Wildunfälle. In Folge von Verkehrsunfällen mit Wild wurden 2 (4) Personen leichtverletzt.



Verkehrsunfälle Nürburgring:



Verkehrsunfälle auf der Nürburgring-Nordschleife werden in einer gesonderten Verkehrsunfallstatistik geführt und liegen auch im Fokus

der Polizei Adenau.

Anlässlich der „Touristenfahrten“ wurden im Jahr 2021= 76 (67) Verkehrsunfälle auf der Nürburgring-Nordschleife und der Grand-Prix- Strecke von der PI Adenau polizeilich aufgenommen.



Hierbei wurden 38 (12) Personen schwerverletzt und 33 (17) Personen leichtverletzt. Auch im Jahr 2021 wurde in Folge eines Verkehrsunfalls 1 (1) Person tödlich verletzt.



Unfälle infolge mangelnder Verkehrstüchtigkeit:

Bei der PI Adenau wurden im Jahr 2021= 12 (6) Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel aufgenommen.

Bei den Verkehrsunfällen unter Einfluss von Alkohol wurden 6 (1) Personen leicht verletzt.



Der Alkoholisierungsgrad lag hier zwischen 0,50 Promille bis 2,25 Promille.

Verkehrsunfälle unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurden jedoch keine (1) verzeichnet.



Unfälle mit „Jungen Fahrern“ (18-24 Jahre):

Im Jahr 2021 ereigneten sich 247 (223) Verkehrsunfälle unter Beteiligung von „Jungen Fahrern“.

Bei diesen Verkehrsunfällen wurden 8 (9) Personen dieser Altersgruppe schwerverletzt und 31 (36) Personen leicht verletzt.



Unfälle mit Kindern (bis 14 Jahre):



Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung ist im Jahr 2021 erneut von 8 auf 5 gesunken. Bei den Verkehrsunfällen sind 4 (5) Kinder dieser Altersgruppe leichtverletzt worden.



In diesen Fällen (Jahr 2021/Jahr 2020) zogen sich die Kinder als Rad-fahrer (3/3), Fußgänger (1/1) und Mitfahrer (1/3) im Fahrzeug lediglich leichte Verletzungen zu.

Die Polizeiinspektion Adenau wird aber weiterhin Kontrollen – vor allem an Schulen und Kindergärten – durchführen, bei denen insbesondere die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen überprüft wird.

Wir bitten die Eltern auch auf kurzen Strecken ihre Kinder ordnungsgemäß im Fahrzeug zu sichern.



Unfälle mit Seniorinnen und Senioren (65 Jahre und älter):

An 254 (223) Verkehrsunfällen waren Senioren beteiligt.

Die PI Adenau nahm 8 (15) Verkehrsunfälle auf, bei denen die beteiligten Senioren schwerverletzt wurden. Bei 20 (17) Verkehrsunfällen wurden die beteiligten Senioren leichtverletzt.



Unfälle mit motorisierten Zweirädern:



Es wurden im Jahr 2021= 46 (66) Verkehrsunfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweiradfahrern aufgenommen.

Auch bei der Gruppe der motorisierten Zweiradfahrer ist die Zahl der Verunglückten im Vergleich zum Vorjahr 2020 von 71 auf 56 Verunglückte gesunken.

Es wurden im Jahr 2021= 25 (27) Kradfahrer schwer – und 31 (39) Kradfahrer leicht verletzt.



Der Einstieg in die Motorradsaison und die Sommermonate bildeten dabei wie jedes Jahr den Schwerpunkt der Zweiradunfälle. Deutlich erkennbar ist nach wie vor die Konzentration des Unfallgeschehens am Wochenende.



Hauptunfallursachen:



An der Spitze der Hauptunfallursachen steht nach wie vor das Abstandsverhalten, insbesondere auch oft in Verbindung mit viel zu hohen Geschwindigkeiten. Es wurden 269 (196) Verkehrsunfälle mit dieser Unfallursache aufgenommen.



Fazit:



„Nach unseren Feststellungen sind die gefahrenen Geschwindigkeiten nach wie vor wesentlich zu hoch.



Weiterhin beunruhigt mich der Anstieg der Unfälle mit Beteiligten, die unter dem Einfluss “berauschender Mittel„ stehen und die weiterhin hohe Beteiligung von “jungen Fahrern„ am Verkehrsunfallgeschehen.



Wir werden auch im Jahr 2022 unsere Kontrollmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf Raser und Poser, mit größter Anstrengung fortsetzen.



Hierzu werden wir auch spezielle Kontrolltage planen und hierbei

besonders den Fokus auf “junge Fahrer„ oder “berauschte" Fahrer richten.



Heiko Schmitz



Erster Polizeihauptkommissar,

Leiter Polizeiinspektion Adenau



